Росгвардия проводит уроки мужества в школах Запорожской области ко Дню защитника Отечества

По словам офицера регионального управления силового ведомства, в планах еще много патриотических акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Бойцы управления Росгвардии по Запорожской области провели больше 10 уроков мужества в учебных заведениях в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом ТАСС сообщил офицер регионального управления силового ведомства.

В четверг еще в двух уроках мужества приняли участие военные священники из Смоленской области, которые ранее навещали российских военнослужащих в подразделениях на линии боевого соприкосновения.

"Молодежь, особенно на новых территориях, определяет наше будущее. Сейчас мы им несем историческую правду, духовные ценности. Мы взаимодействуем с министерством образования, министерством культуры, министерством по делам молодежи, участвуем во всех военно-патриотических мероприятиях в области. В канун Дня защитника Отечества и второй годовщины спецоперации мы провели 10 уроков мужества в различных учебных заведениях", - сказал офицер управления Росгвардии по Запорожской области. Он добавил, что в планах у ведомства еще много патриотических акций, направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Школьникам также провели экскурсию по новой экспозиции "Герои спецоперации" в историческом парке "Россия - моя история". Там представлены истории подвигов 21 героя СВО. В их числе старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, который был тяжело ранен в бою, но несмотря на это сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. А также сержант Юрий Нимченко - экипаж танка под его командованием подбил три машины противника, а на следующий день уничтожил за 40 минут еще шесть украинских танков.

Как рассказал директор парка Андрей Маслов, российских бойцов изобразили педагоги и студенты факультета анимации университета "Синергия" по реальным фотографиям. "Героическим эпизодам спецоперации посвятили графические новеллы. В основе сюжета и диалогов лежат рассказы самих героев и их сослуживцев об их подвигах", - отметил он.

Ранее бойцы донбасского батальона "Спарта" провели встречу с молодежью Мелитополя в рамках презентации выставки. Она будет работать в историческом парке до конца марта.