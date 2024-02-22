Пострадавшие при ЧП на заводе под Саратовом находятся в тяжелом состоянии

Мужчины остаются в ожоговом центре

САРАТОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Трое мужчин, пострадавших при возгорании на предприятии в городе Балаково Саратовской области, находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Состояние тяжелое. Лечение продолжается", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. По информации следствия, на территории предприятия проводились работы по строительству воздухоразделительной станции. 19 февраля при пробном запуске станции при подаче кислорода произошел разрыв корпуса запорной арматуры с последующим воспламенением кислорода. В результате ожоги получили трое сотрудников завода в возрасте 33 и 35 лет.