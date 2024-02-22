Путину не требовалась медкомиссия перед полетом на бомбардировщике

Президент совершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не проходил медосмотр, предусмотренный для пилотов.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не требуются", - ответил он на вопрос, проходил ли Путин перед полетом медкомиссию и медобследование, как положено членам экипажа, или в этом случае такие процедуры не требуются.

Президент совершил 30-минутный полет на бомбардировщике. После приземления он поделился с журналистами своими впечатлениями: самолет получился надежный и отличный.