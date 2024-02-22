В Адыгее родным погибшего в Великую Отечественную войну красноармейца вручили его награды

Найти родных участника войны удалось благодаря поисковикам из Кабардино-Балкарии

МАЙКОП, 22 февраля. /ТАСС/. Награды Великой Отечественной войны вручены в Адыгее родственникам геройски погибшего в 1941 году красноармейца Исмаила Хоконова. Найти родных участника войны удалось благодаря поисковикам из Кабардино-Балкарии Ахмеду и Диане Нахушевым, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов по итогам торжественного собрания, посвященного Дню защитника Отечества.

"К сожалению, эхо Великой Отечественной войны все еще не утихает, даже спустя десятилетия поисковикам удается восстанавливать ранее неизвестные подвиги наших солдат, находить имена пропавших без вести. А совсем недавно благодаря большой работе поисковиков из Кабардино-Балкарии Ахмеда и Дианы Нахушевых награды Великой Отечественной войны наконец-то нашли своего героя - нашего земляка Исмаила Хапыташовича Хоконова, погибшего в 1941 году при отражении атаки врага на подступах к Москве. Сегодня передал удостоверения к ордену Красного Знамени, а также медали "За оборону Москвы" племяннику погибшего героя - Хамеду Хоконову", - написал он.

Кумпилов рассказал, что Исмаил Хоконов родился в 1906 году в ауле Егерухай Кошехабльского района, в самом начале Великой Отечественной войны он ушел на фронт. Проявил мужество и храбрость при обороне Москвы. В одном из боев получил смертельное ранение.

"Посмертно в ноябре 1941 года был награжден орденом Красного Знамени, позже - медалью "За оборону Москвы". Подвиг Исмаила Хоконова увековечен в памяти земляков, его имя вписано в Книгу памяти Республики Адыгея. Однако награды до сих пор не были вручены", - пояснил глава региона.

В пресс-службе главы республики уточнили, что поисковики из Кабардино-Балкарии не только восстановили хронологию событий, но и разыскали родственников Исмаила Хоконова. Поддержку также оказали местные органы власти, ветеранские и поисковые организации, региональное отделение "Единой России". Родственники вместе с общественниками сформировали пакет документов в Минобороны РФ для передачи удостоверений неврученных госнаград СССР племяннику погибшего героя.

В наградном листе красноармейца написано: "Тов. Хоконов 27 июля 1941 года под Борками лично разведал огневые точки противника, первый вступил в бой и пробил дорогу подразделению. 3 сентября 1941 года ворвался в расположение противника и уничтожил в окопе группу фашистов. Сам занял окоп, где и был ранен, впоследствии умер".