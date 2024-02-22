Муфтий Казахстана выступил за прославление национальных традиций для борьбы с экстремизмом

Наурызбай кажы Таганулы отметил, что проблема экстремизма и терроризма не является чужой темой для республики

АЛМА-АТА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы считает необходимым для предотвращения экстремизма в республике прославлять национальные традиции и шариат. Об этом он заявил на международной конференция "Ислам против экстремизма".

"Известно, что проблема экстремизма и терроризма не является чужой темой для нашей страны. <...> Поэтому я считаю, что необходимо прославлять национальные традиции и шариат, чтобы предотвращать экстремизм", - подчеркнул верховный муфтий.

По его словам "сегодня немало людей, отрицающих традиции казахского народа и распространяющих раздор среди населения". "Те, кто высказывался, что казахи были нерелигиозными, хотят показать нашу страну как государство которое, никогда не было знакомо с исламом. Хотя на самом деле сама казахская традиция связана с религией", - сказал верховный муфтий.

Конференция проходит в казахстанском городе Атырау с участием ученых-религиоведов Казахстана и дальнего зарубежья, специалистов в области религиозной реабилитации.