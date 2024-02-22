В транспорте Москвы покажут тематический эфир ко Дню защитника Отечества

Трансляцию можно будет увидеть на более чем 34 тыс. медиаэкранах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Тематический эфир ко Дню защитника Отечества будут транслировать на более 34 тыс. медиаэкранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах в Москве до конца февраля. Помимо роликов, будут показаны поздравительные заставки, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"К государственным праздникам и большим событиям запускаем тематические эфиры: трансляцию ко Дню защитника Отечества можно будет увидеть на более чем 34 тыс. медиаэкранах в городском транспорте", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба транспортного комплекса правительства столицы.

Отмечается, что тематический эфир состоит из нескольких рубрик. "Пассажирам расскажут факты о станциях московского метро, оформление которых отражает события Великой Отечественной войны, например, об "Октябрьской" и "Таганской" Кольцевой линии. Зрители смогут больше узнать об истории праздника и проверить свои знания в викторине "Москва в деталях". Также ролики будут посвящены Музею Победы на Поклонной горе и другим военно-патриотическим площадкам столицы", - анонсировали в транспортном комплексе.