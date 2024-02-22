Путин прибыл на один из участков трассы М-12 "Восток" под Казанью

Президент приехал из Казани за рулем "Камаза"

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посещает многофункциональную зону (МФЗ) на участке трассы М-12 "Восток" под Казанью.

Путин прибыл на МФЗ, где начинается трасса М-12, из Казани за рулем "Камаза". Вместе с ним в кабине сидел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

На МФЗ главе государства продемонстрировали информационные стенды и рассказали о развитии трассы, которая является одним из самых масштабных проектов страны.

Открытие многофункциональных зон на М-12 влияет на повышение качества дорожного сервиса и услуг. Всего на трассе запланированы 32 современные МФЗ, которые предназначены для комплексного обслуживания автомобилистов и их отдыха.

О трассе М-12 "Восток"

Федеральная скоростная трасса М-12 "Восток" Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень - это один из самых масштабных дорожных проектов страны. В декабре прошлого года Путин дал старт движению по всему участку магистрали от Москвы до Казани протяженностью 810 км. С открытием дороги до Казани реализация проекта не закончилась. Как отмечается в материалах Кремля, уже в конце этого года трасса будет продлена до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Помимо современного дорожного полотна на маршруте возведено более 320 искусственных сооружений, в частности, самый протяженный в составе М-12 мост через Волгу (3,4 км).

Строительство М-12 позволяет создать десятки тысяч рабочих мест. Ожидаемый общий эффект на ВВП за 20 лет составляет около 1,8 трлн рублей, при этом прямой бюджетный эффект (в первую очередь поступления в виде налогов и сборов) - порядка 336 млрд рублей.

Современная скоростная дорога позволяет менее чем за сутки доехать от Москвы до Екатеринбурга. Расчетное время в пути без учета остановок на отдых сократится с 35 до 17 часов. М-12 "Восток" станет основой скоростного транспортного маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км.

Трасса обеспечит скоростную связь столицы с другими городами, а также даст возможность быстрой доставки грузов в восточном направлении, в том числе на экспортных направлениях - в страны Средней Азии и Китай.