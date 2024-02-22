Минпросвещения предложило исключить обществознание из программы 6-8-х классов

Ведомство предложило оставить один урок в неделю в 9-м классе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало проект приказа, которым предлагается исключить обществознание из программы 6-8-х классов, оставив один урок в неделю в 9-м классе. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года. Сейчас, согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на него в 6-9-х классах отводится 136 часов, по одному в неделю.