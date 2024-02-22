ФМБА заявило, что среди привившихся вакциной "Конвасэл" менее 1% заболевших

Тяжелые случаи, требующие госпитализации, встречались лишь у 0,16% привитых пациентов, сообщили в пресс-службе агентства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Мониторинг применения вакцины "Конвасэл" показал, что число заболевших от всех привитых составляет менее 0,77%. Тяжелые случаи, требующие госпитализации, встречались лишь у 0,16% привитых пациентов, сообщили журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации и осуществляемого ФМБА России мониторинга применения вакцины "Конвасэл", на 20 февраля 2024 года привито около 244 тыс. (243 953) человек, из них однократно - более 240 тыс. (240 050), двукратно - около 4 тыс. (3 903). Из них заболели ковидом менее 2 тыс. (1 882) человек (0,77%), другими ОРВИ и пневмониями - менее 400 (370) человек (0,15%)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что среди привитых "Конвасэлом" тяжелые формы вирусной инфекции, потребовавшие госпитализации, отмечались менее чем в 0,16% случаев или у 396 человек. "Полученные данные подтверждают высокую эффективность вакцины "Конвасэл" в защите от новой коронавирусной инфекции", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 после однократной вакцинации "Конвасэл" сохраняется не менее года, "чего не обеспечивает ни одна существующая в настоящее время вакцина" против ковида. А производственные мощности цеха рекомбинантных препаратов Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России позволяют производить до 3 млн доз вакцины в месяц, что "может полностью обеспечить потребность системы здравоохранения" и вовремя вакцинировать пациентов из групп риска.

"Конвасэл" - первая в мире зарегистрированная вакцина, основанная на применении компонентов нуклеокапсидного N белка вируса SARS-CoV-2, который мало подвержен мутации. Это делает вакцину универсальной для различных штаммов коронавируса.