Жительница Подмосковья на выставке "Россия" выиграла путешествие в Киров

Женщина сможет посетить празднование 650-летия города

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Жительница города Пушкино Московской области на выставке "Россия" выиграла путешествие в Киров на 650-летие города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"Жительница Подмосковья выиграла путешествие на празднование 650-летия Кирова. Розыгрыш прошел на выставке-форуме "Россия". Счастливым обладателем билетов до Кирова стала жительница города Пушкино Московской области по имени Марина", - говорится в сообщении.

На стенде Кировской области организовали интерактивную площадку "Время лететь в Киров", где из бумаги нужно было сделать самолетик и попасть им в точку, которой на карте обозначен город Киров. По итогам среди посетителей разыграли сертификат на две персоны на бесплатный перелет в столицу Вятского края и обратно для участия в праздновании 650-летия города.

"В этом году Киров отмечает 650-летие. Мы ждем вас 12 июня в нашем замечательном городе. Встретим, покажем достопримечательности, вы сможете побывать на всех праздничных площадках", - обратился к победительнице министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.

Подготовка к юбилею

Киров отметит юбилей в 2024 году. Для празднования 650-летия определены три основные даты: День города - 12 июня, Ночь города - с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (Вятки, Кирова) - 22 сентября. В планах - гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра, проведение концертов с участием российских звезд, гастрофестивалей, выставок, форумов, Васнецовского пленэра, фестивалей "На семи холмах" и "Вятка - город детства", Циолковских чтений и других мероприятий. К юбилею в Кирове ремонтируют фасады и крыши многоквартирных домов, памятников культуры, благоустраивают парки, планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала, провести ремонт аэровокзального комплекса, автовокзала.