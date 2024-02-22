Первая партия учебников на саамском языке поступит в Мурманскую область в марте

Перед включением в учебные программы книги проверят педагоги и саамские активисты

МУРМАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Первая партия учебников "Литературное чтение на саамском языке", разработанных по поручению президента России Владимира Путина, поступит в марте в Мурманскую область. Новые учебники сначала оценят эксперты, после чего книги могут быть включены в учебную программу, сообщила ТАСС руководитель Центра арктических и сибирских исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, эксперт комитета Госдумы по делам национальностей Вероника Симонова.

"В Мурманскую область доставят пилотный тираж новых саамских учебников - это "Литературное чтение на саамском языке" для начальной школы. Книги составлены авторским коллективом под руководством саамского литератора Надежды Большаковой и поступят в регион в марте", - сказала Симонова.

Она пояснила, что новым учебникам предстоит пройти общественную экспертизу. "Книги сначала попадут в руки к педагогам и саамским активистам для ознакомления и возможного включения в программы деятельности. После экспертиз данные книги смогут быть включены в федеральный перечень учебников и в учебные программы" - отметила Симонова.

В Заполярье проживают около 1,5 тыс. саамов - представителей коренных малочисленных народов Севера.

Эксперт комитета Госдумы по делам национальностей добавила, что Мурманская область, наряду с Иркутской, первой получит пилотные тиражи учебников для коренных малочисленных народов.