22 февраля, 15:01
Военная операция на Украине

Первые 29 жителей Авдеевки подали документы на получение российских паспортов

Для некоторых из них полицейские проведут процедуру установления личности, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 30 жителей освобожденной Авдеевки подали заявления на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудники мобильного офиса паспортно-визового сервиса МВД РФ приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки", - написала она в Telegram-канале.

Волк рассказала, что представители миграционного подразделения МВД по Донецкой Народной Республики посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить пакет документов, необходимых для вступления в гражданство России. "Помимо консультативного и правового содействия, полицейские проведут для ряда заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности", - добавила представитель ведомства, отметив, что это крайне актуально, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. 

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