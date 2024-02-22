Первые 29 жителей Авдеевки подали документы на получение российских паспортов

Для некоторых из них полицейские проведут процедуру установления личности, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Почти 30 жителей освобожденной Авдеевки подали заявления на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудники мобильного офиса паспортно-визового сервиса МВД РФ приняли документы на получение российских паспортов у 29 жителей освобожденной Авдеевки", - написала она в Telegram-канале.

Волк рассказала, что представители миграционного подразделения МВД по Донецкой Народной Республики посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить пакет документов, необходимых для вступления в гражданство России. "Помимо консультативного и правового содействия, полицейские проведут для ряда заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности", - добавила представитель ведомства, отметив, что это крайне актуально, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.