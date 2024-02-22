Посольство РФ в Финляндии провело церемонию награждения ветеранов-блокадников

Посол России Павел Кузнецов подчеркнул, что страна будет вечно помнить великий подвиг ленинградцев, которые выдержали нечеловеческие испытания, отстояли Северную столицу и тем самым внесли неоценимый вклад в Победу над нацистской Германией

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /ТАСС/. Дипломатическое представительство России в Финляндии провело торжественную церемонию награждения ветеранов - блокадников Ленинграда. Об этом сообщается на сайте посольства.

"22 февраля в посольстве России в Хельсинки состоялась торжественная церемония награждения 14 ветеранов - блокадников Ленинграда, постоянно проживающих в Финляндии, почетными знаками "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Награды вручил посол России П. Кузнецов. В приветственном слове он подчеркнул, что мы и наши потомки будем вечно помнить великий подвиг ленинградцев, которые выдержали нечеловеческие испытания, отстояли нашу Северную столицу и тем самым внесли неоценимый вклад в общую Победу всего советского народа над нацистской Германией", - говорится в сообщении.

После церемонии награждения было организовано чаепитие. Ветераны пообщались с дипломатами в неформальной обстановке, поделились своими воспоминаниями, уточняется в сообщении.