Брелоки "Тройка" с детенышем панды из Московского зоопарка поступили в продажу

Приобрести брелоки можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустил новые брелоки "Тройка", которые посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного дептранспорта.

"Новые тематические брелоки "Тройка" с пандой Катюшей уже в продаже. <...> Ранее мы выпустили уже три тематические карты "Тройка", которые посвятили панде Катюше", - значится в публикации.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит дептранспорта, приобрести брелоки можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.