В Чувашском национальном музее открылась выставка об СВО

В экспозиции представили макеты вооружения, трофеи, амуницию и личные вещи бойцов из республики

ЧЕБОКСАРЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Экспозиция "Родина Zа нами", посвященная проведению специальной военной операции (СВО), впервые открылась в Чувашском национальном музее. На выставке представлены макеты вооружения, трофеи, амуниция и личные вещи бойцов из республики, сообщила ТАСС пресс-секретарь музея Оксана Иванова.

"Это <…> первая выставка, посвященная проведению СВО. <…> Постарались собрать макеты современного вооружения, предметы и вещи, которые наиболее часто используются в зоне спецоперации", - отметила Иванова.

На выставке "Родина Zа нами" представлены, в частности, макеты противопехотных и противотанковых мин, дронов, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберного пулемета, автоматического гранатомета, реактивного пехотного огнемета. Иванова добавила, что в экспозицию также вошли предметы быта, которые наиболее востребованы в зоне проведения спецоперации, амуниция, личные вещи и документы участников СВО, в том числе Героев России.

Кроме того, можно увидеть и трофейные предметы, привезенные из зоны проведения спецоперации. По словам Ивановой, в создании экспозиции участвовали семьи участников СВО, сами бойцы, волонтерские и благотворительные организации.

"Сейчас все предметы даны на временное пользование. <…> Но экспозиция будет постепенно пополняться, обновляться. Мы будем благодарны за передачу любых вещей и предметов, чтобы молодое поколение, школьники могли увидеть, [как и в каких условиях проходит спецоперация], и учить историю наглядно, понимать, что на наших глазах творится история", - подчеркнула пресс-секретарь музея.