В ДНР "Защитники Отечества" помогали оказанию психологической помощи более 300 жителям

В этом задействовали шесть профильных медицинских учреждений региона

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Свыше 300 ветеранов и членов семей погибших военнослужащих получили психологическую помощь при содействии филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР. Об этом ТАСС сообщила руководитель филиала Марина Соловарова.

"Более 300 ветеранов и членов семей погибших получают психологическую помощь на регулярной основе при содействии филиала. Такая помощь оказывается с ноября прошлого года более адресно. Для этого во взаимодействии с министерством здравоохранения республики был разработан выездной формат психологической помощи", - сказала Соловарова.

Она добавила, что в этой работе задействовано шесть профильных медицинских учреждений региона, которые направляют своих специалистов на выездные приемы. "Самая чувствительная такая наша категория - это люди, потерявшие близкого человека. Это мамы, жены. Многие из них уже благодарят за возможность не замкнуться в себе и не остаться один на один со своей бедой", - пояснила собеседница агентства.

Филиал фонда в ДНР открыт в конце мая 2023 года.