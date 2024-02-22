Генпрокуратура РФ наградила посмертно троих сотрудников из ЛНР

Прокурор республики Глеб Михайлов отметил, что ведомство окажет всю необходимую помощь семьям погибших

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ накануне Дня защитника Отечества наградила посмертно троих сотрудников прокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР), погибших при исполнении служебных обязанностей в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в прокуратуре ЛНР.

"По поручению генерального прокурора России Игоря Краснова <…> в прокуратуре Луганской Народной Республики близким родственникам трагически погибших в результате обстрела ВСУ сотрудников прокуратуры ЛНР переданы награды в преддверии Дня защитника Отечества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что три сотрудника прокуратуры республики посмертно награждены приказом генерального прокурора РФ нагрудным знаком "За заслуги" и указом главы ЛНР медалью "За верность долгу". "Сегодня мы не только вспоминаем героический подвиг предков, но и отдаем дань мужеству, доблести и отваге представителей современного поколения защитников отечества-участников специальной военной операции. Их стойкость, верность долгу и героизм заслуживают наше уважение и благодарность", - сказал прокурор ЛНР Глеб Михайлов.

Михайлов отметил, что ведомство окажет всю необходимую помощь семьям погибших сотрудников.