В СПЧ заявили, что преследование за русофобию коснется чиновников из недружественных стран

Глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский признал, что процесс наступления на права соотечественников за рубежом продолжается, например в прибалтийских странах, в Германии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Введение в России уголовной ответственности за русофобию повлечет предъявление соответствующих обвинений в первую очередь чиновникам из недружественных стран, сейчас эта инициатива проходит экспертизу в правительстве, а в будущем для ее реализации потребуется в том числе участие российских активистов за рубежом. Об этом сообщил глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека журналист Кирилл Вышинский на форуме "Память победителей".

"Пакет изменений в законодательство, связанный с нашим предложением введения ответственности за русофобию, уже поступил в правительство на экспертизу. Мы рассчитываем, что в течение ближайших нескольких месяцев - может быть, до полугода, - будут внесены изменения, в первую очередь, в Уголовный кодекс РФ. <…> В первую очередь такая серьезная угроза [русофобии] есть в недружественных странах - в Европе, в англо-саксонском мире - и людям, которые будут этим заниматься за рубежом, могут на территории России предъявляться обвинения, выноситься приговоры и какие-то меры заочного преследования", - сказал Вышинский.

Он признал, что процесс наступления на права соотечественников за рубежом продолжается, например в прибалтийских странах, в Германии. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) также отметил, что речь не будет идти о каких-то "эфемерных мерах" - решения российских судов, как ожидается, будут иметь "либо долгосрочный, либо бессрочный характер".

"Это значит, что юридически возможна такая ситуация: какой-нибудь чиновник в Германии, который принимает совершенно несправедливые решения, ущемляющие права наших соотечественников, <…> выйдет в свое время в отставку, на пенсии с внуками решит, например, проехать в Анталью, чтобы покупаться в теплом Средиземном море, и, оказавшись в Турции, сможет в один прекрасный день с удивлением для себя узнать, что он задержан и помещен в изоляционную тюрьму по запросу РФ", - сказал Вышинский.

Он напомнил, что такие случаи уже были. В пример член СПЧ привел задержание в Греции в 2020 году по запросу России экс-депутата Верховной рады Украины и бывшего командира нацбата "Айдар" (запрещенная в РФ террористическая организация) Сергея Мельничука.

"Мы точно знаем, что этот пакет создан, проходит экспертизу, рано или поздно будет принят и создаст возможность формирования этой практики. И эта практика потребует вашего участия, потому что возбуждать уголовное дело можно по заявлению граждан. <…> Это ближайшая перспектива, надеюсь", - сказал Вышинский, обращаясь к участникам форума в Музее Победы, зарубежным координаторам движения "Бессмертный полк России".

Законопроект Яровой

В декабре прошлого года стало известно, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за русофобию. В то же время в проекте отзыва кабмина, поступившем в распоряжение ТАСС, говорилось о том, что законопроект должен быть доработан "с учетом указанных замечаний".

Как указано в документе, законопроект, в частности, предлагает дополнить УК РФ статьей 136.1 "Русофобия", которая предусматривает ответственность за дискриминационные действия, совершенные иностранными лицами за пределами России в отношении ее гражданина, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ. Кроме того, часть вторая новой статьи предлагает ввести ответственность за публичные призывы к совершению таких дискриминационных действий.

Законопроект также вносит изменения в статью УК, которая касается действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление за пределами РФ. Уточняется, что действие уголовного закона будет распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в РФ, совершивших преступление за пределами страны, в том числе в отношении соотечественников, не обладающих российским гражданством. Санкции, которые предлагается ввести за такие преступления, в проекте отзыва кабмина не указываются.