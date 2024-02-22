Почтальоны и медработники Запорожской области получат 500 велосипедов для работы

В регион уже поступили первые 30 велосипедов

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Предприятие "Почта Таврии" получит от ПСБ и "Единой России" 500 велосипедов для удобства работы сотрудников. Об этом сообщила секретарь запорожского регионального отделения партии Галина Данильченко.

Она отметила, что с просьбой обеспечить сотрудников велосипедами к "Единой России" обратилась руководитель государственного предприятия.

"На почте работают в основном женщины, и, конечно, им намного комфортнее и быстрее передвигаться на велосипедах. Мы обратились к руководителю нашего регионального ПСБ-Банка Михаилу Суроткину с просьбой оказать помощь и содействие и решили запустить совместный проект. Первые 30 велосипедов уже поступили в почтовые отделения Мелитопольского городского округа. Всего будет передано 500 велосипедов", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.

Она добавила, что все велосипеды распределят по почтовым отделениям Запорожской области, а также передадут медработникам в сельских населенных пунктах.