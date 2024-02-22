Пасечник ко Дню защитника Отечества вручил госнаграды участникам СВО

Глава ЛНР вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и две медали Жукова

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник ко Дню защитника Отечества вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и две медали Жукова участникам спецоперации. О награждении он сообщил в Telegram-канале.

"В преддверии Дня защитника Отечества от имени президента Владимира Владимировича Путина передал бойцам, сражающимся с врагом на рубежах Луганщины, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и две медали Жукова. Награды Луганской Народной Республики - медали "За боевые заслуги" - вручил четверым мужественным и отважным защитникам нашей республики. Они, не щадя себя, приближают долгожданный мир на землю Донбасса. Некоторые из бойцов получили ранения при исполнении воинского долга. Желаю им скорейшего выздоровления", - написал он.

Пасечник добавил, что "также от имени министра обороны России Сергея Шойгу наградил медалями "За укрепление боевого содружества" достойных граждан республики - депутата Народного Совета ЛНР Василия Леонова и директора "Луганского учебно-воспитательного объединения "Восток" Антона Кондратенко". "Они внесли большой вклад в решение задач, возложенных на наши Вооруженные силы. Поздравляю с наступающим праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой", - добавил глава региона.