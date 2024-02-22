Депутаты Софии потребовали провести референдум о судьбе памятника Советской армии

Деян Николов от "Возрождения" указал, что "памятник стал жертвой политических интриг"

СОФИЯ, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты городского совета Софии от Болгарской социалистической партии (БСП), партий "Возрождение" и "Есть такой народ" потребовали провести референдум о дальнейшей судьбе памятника Советской армии.

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство, депутат БСП Иван Таков отметил на брифинге, что "требование о проведении референдума станет тестом для градоначальника и представителей других политических групп, действительно ли хотят они слышать голос граждан Софии". Он напомнил, что доклады о проведении референдума о восстановлении памятника Советской армии были внесены на рассмотрение городского совета еще два месяца назад, но лишь сейчас могут быть рассмотрены - после выбора спикера и начала полноценной работы депутатов.

Деян Николов от "Возрождения" указал, что "памятник стал жертвой политических интриг". Депутаты настаивают на восстановлении монумента.

Ранее административный суд болгарской столицы запретил действия по демонтажу памятника Советской армии, признав его незаконным, однако к тому моменту бронзовые фигуры монумента уже были разрезаны на части и перевезены на склад временного хранения.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его сносе городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Монумент многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте 2023 года снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. Власти объяснили его разрушение действиями по техническому демонтажу, необходимыми для реставрации, в конце 2023 года бронзовые фигуры монумента были демонтированы.