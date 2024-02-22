Минпросвещения предложило добавить новые модули в уроки физкультуры

Среди них гольф, биатлон и компьютерный спорт

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предлагает добавить новые модули в рамках уроков физкультуры, в частности, гольф, биатлон и компьютерный спорт. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

"В рамках исполнения перечня поручений президента РФ по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 10 сентября 2021 года, в программе учебного предмета "Физическая культура" расширено количество модулей по отдельным видам спорта", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, предлагается добавить модули по гольфу, биатлону, скалолазанию, спортивному туризму, хоккею на траве, ушу, перетягиванию каната, тяжелой атлетике, конькам, теннису, а также различным видам единоборств. Также разработан модуль "Роллер спорт", в рамках которого школьники смогут изучить техники фигурного катания.

Кроме того, разработан модуль "Танцевальный спорт", где учащиеся познакомятся с народными танцами. Модуль "Компьютерный спорт" включит в себя соревновательные головоломки, спортивный симулятор, тактический трехмерный бой, технический симулятор.

В случае принятия проекта, новые модули появятся в школах уже с нового учебного года.