Лавров фразой "как хорошо" отреагировал на внезапное отключение света на пресс-конференции

Свет в течение минуты включили, и министр продолжил отвечать на вопросы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал внезапное отключение света во время пресс-конференции по итогам заседания глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро словами "как хорошо".

Когда Лавров в переговорной комнате российской делегации комментировал реакцию Запада на смерть Алексея Навального, на несколько секунд вдруг пропал свет. "Никто не знает, что с ним делали на территории Германии", - сказал глава МИД РФ, когда свет выключился.

Журналисты саму ситуацию с отключением электричества встретили смехом. "Как хорошо", - отреагировал в свою очередь Лавров. Свет в течение минуты включили, и министр продолжил отвечать на вопросы.