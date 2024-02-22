Северная Осетия проведет капремонт в школе подшефного региона и отремонтирует водопровод

Регион с лета 2023 года имеет шефство над Черниговским районом Запорожской области

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Северная Осетия проведет капитальный ремонт в школе подшефного Черниговского района Запорожской области и отремонтирует водопровод. Также запланированы совместные мероприятия в сфере образования и культуры, сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры республики Георгий Атаров.

"В этом году мы продолжим оказание помощи подшефному региону. В Черниговском районе Запорожской области будет проведен капитальный ремонт школы и детского сада и отремонтирован водопровод. Ранее проводилась расчистка и замена оборудования трех артезианских скважин в поселке Черниговка, а также проведена работа по восстановлению водопроводной системы в селении Ильино, расчищен резервуар для воды и капитально отремонтирована система водоснабжения в поселке Черниговка", - сказал Атаров.

Также был проведен срочный текущий ремонт детского сада в поселке Черниговка и срочный текущий ремонт трех школ, расположенных в поселке Черниговка, в селении Ильино и в селении Новополтавка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона, в этом году будет продолжено и активное взаимодействие в сфере образования. На постоянной основе республика будет приглашать ребят из подшефного района для участия в интенсивных образовательных программах центра "Вершина", проводить совместные фестивали, конкурсы, творческие мероприятия.

Для специалистов в сфере школьного образования из Черниговского района была разработана программа по обмену опытом с североосетинскими специалистами. Также школьники и студенты Черниговского района Запорожской области будут приглашаться на экскурсии в Северную Осетию в рамках реализации программы "Пушкинская карта". Кроме того, планируется проводить совместные фестивали, конкурсы, творческие мероприятия.

Северная Осетия летом 2023 года взяла шефство над Черниговским районом Запорожской области.