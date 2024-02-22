Путин осмотрел фельдшерский пункт в одном из сел Чувашии

Объект возвели в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения в России" за 7 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино в Чувашии.

Это медучреждение открыто в декабре 2023 года взамен прежнего, ветхого. Оно предназначено для жителей Рындино и соседней Новой деревни.

Медпункт построили в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения в России" за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Цена контракта на строительство - около 7 млн рублей.

Пункт подключен к республиканской медицинской информационной системе Чувашии. Фельдшеру и консультирующим врачам обеспечен доступ к электронным медкартам пациентов, результатам лабораторных и инструментальных исследований, организована возможность проведения телемедицинских консультаций формата "врач - врач".

В фельдшерско-акушерском пункте президенту показали работу по отпуску лекарств и возможности телемедицины, написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, телемедицинской сетью в республике охвачены все учреждения здравоохранения, что помогает в своевременной диагностике и лечении сложных заболеваний. "В сравнении с 2019 годом количество телемедицинских консультаций в 2023 году выросло в 8 раз и составило более 33 тыс.", - подчеркнул Николаев.

Он добавил, что в Чувашии обновлен каждый третий объект первичного звена здравоохранения, первичную медпомощь в шаговой доступности получают практически 100% сельских жителей. За три года построили и отремонтировали 175 объектов здравоохранения, закупили 425 единиц медицинского оборудования и 134 автомобиля. "В том числе благодаря этому ожидаемая продолжительность жизни в республике с 2021 года увеличилась на 3,3 года, достигнув 73,2 лет", - отметил Николаев.