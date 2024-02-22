В Архангельской области открыли парту Героя в честь погибшего на СВО Руслана Крапивина

В образовательном учреждении состоялась торжественная линейка с участием родственников героя

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие парты Героя в честь участника специальной военной операции Руслана Крапивина прошло в средней школе в Кехте в Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Накануне Дня защитника Отечества в Кехотской средней школе открыли парту Героя. На ученическом столе - фотографии и биография Руслана Крапивина, выпускника школы 2003-го года, участника специальной военной операции, посмертно награжденного орденом Мужества", - говорится в сообщении.

В школе состоялась торжественная линейка с участием родственников героя, учеников и педагогов.

Руслан Крапивин родился 9 июня 1988 года в деревне Кехта Холмогорского округа. Закончив в Кехотской средней школе девять классов, он поступил в Новодвинский индустриальный техникум по специальности "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования". Крапивин работал слесарем-ремонтником на Архангельском ЦБК.

В 2011 году его призвали на срочную службу. Служил в ракетных войсках стратегического назначения в Подмосковье. Получив звание младшего сержанта, был назначен командиром отделения. После службы вернулся домой, трудился на Новодвинском фанерном заводе.

Участие в специальной военной операции принимал на Донбассе в составе взвода. Погиб 10 марта 2023 года в бою за город Кременная Луганской Народной Республики. Награжден орденом Мужества посмертно.

Открыли парту героя его родственники. Почетное право первыми сесть за нее предоставили неоднократному победителю предметных олимпиад различного уровня девятикласснику Евгению Мещанинову и 10-класснице Диане Уткиной.

Парта Героя - это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о его жизни и подвиге. Почетное право сидеть за именной партой получают отличники, призеры и победители олимпиад, а также те, кто имеет заслуги в спорте и активно участвуют в жизни своей школы.