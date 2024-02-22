Фонд маршала Говорова проведет в ЦФО концерты в поддержку раненных в СВО

По словам главы фонда Валерия Заряднова, заявки на выступления также поступили из Магадана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Фонд имени маршала Говорова планирует в 2024 году провести серию благотворительных концертов "Нашим героям - с любовью!" в городах Центрального федерального округа, вырученные от них средства направят на реабилитацию раненных в ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил президент фонда, общественный деятель, певец и продюсер Валерий Заряднов.

"Проект "Нашим героям - с любовью!" направлен на сбор средств для реабилитации раненных в ходе СВО. Он открылся 14 ноября 2022 года при поддержке министра культуры России, правительства Санкт-Петербурга в Большом зале Филармонии. Проект рассчитан на пять лет", - рассказал Заряднов, который является автором проекта. Он отметил, что фонд получил предложение провести гастроли в 18 регионах Центрального федерального округа. "В карте гастролей на ближайшее время - Москва, Московская область и Белгород", - добавил президент фонда.

Глава фонда рассказал, что заявки на выступления также поступили из Магадана. 9 и 21 февраля концерты с участием Елены, Валерия, Юрия и Александра Зарядновых прошли в Санкт-Петербурге. "Готовы сотрудничать по гастролям в других регионах", - добавил он.

Заряднов напомнил, что Фонд маршала Говорова ранее подписал соглашение с фондом "Защитники Отечества", который занимается персональной помощью семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. "Для каждого раненого направляется заявка от фонда, составляется индивидуальная программа лечения с учетом всех особенностей, давности ранения, состояния здоровья, обеспечивается психолог. Заявки на реабилитацию раненых поступили, в том числе из Магадана и с Чукотки", - пояснил собеседник агентства.

Основные направления работы Фонда маршала Говорова - реабилитация раненых бойцов в Клиническом санатории Республики Крым, сбор средств и гуманитарной помощи для Донбасса и проведение благотворительных концертов в поддержку раненных в ходе СВО и членов семей погибших.

Семья Зарядновых, которая на протяжении многих лет занимается благотворительной деятельностью, провела в общей сложности более 2,5 тыс. концертов, осуществив свыше десяти проектов по разным направлениям. Валерий, Елена и Юрий Зарядновы имеют статус ветеранов боевых действий, награждены медалями "Участнику военной операции в Сирии".