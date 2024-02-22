Единовременную выплату к 80-летию освобождения Севастополя получат более 800 ветеранов

Размер выплаты составит 50 тыс. рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 800 ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалями "За оборону Севастополя" или знаками "Житель осажденного Севастополя", получат в этом году единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей ко Дню 80-летия освобождения города. Об этом на очередном заседании правительства Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В 2024 году осуществим единовременную выплату в 50 тыс. рублей лицам, награжденным медалью "За оборону Севастополя" или знаком "Житель осажденного Севастополя". С данной инициативой ранее обратился к нашему президенту. Владимир Владимирович [Путин] ее поддержал. К дате 80-летия освобождения Севастополя такие выплаты состоятся. Идут документальные оформления. К марту мы сможем эти выплаты сделать", - сказал Развожаев, уточнив, что выплаты получит 841 ветеран.

По данным местных властей, в регионе проживает 774 человека, награжденных медалью за оборону города и знаком "Житель осажденного Севастополя". Кроме того, 67 жителей осажденного Севастополя проживают в других субъектах России - они также получат по 50 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин 19 февраля на встрече с губернатором Севастополя отметил, что поручит создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Развожаев также попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из Президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

Севастополю присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.