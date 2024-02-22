Путин отметил исторически минимальный уровень безработицы в России

Он составляет 2,9%

ЧЕБОКСАРЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Российская экономика демонстрирует исторически низкий уровень безработицы, который составляет 2,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Чувашии. Глава государства похвалил регион, где этот показатель еще ниже - 2,3%.

"Уровень безработицы в регионе - он даже ниже, чем в среднем по России. У нас и по России-то на минимальном историческом уровне находится - 2,9%. А в Чувашии - 2,3%. Это очень хорошая динамика", - отметил президент.

"Она говорит о том, что загружаются производственные мощности, меняется структура региональной экономики, растет занятость, а значит, и доходы, и благополучие семей должны подрастать", - обратил внимание Путин.