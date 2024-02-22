Путин пристегнулся за рулем "Камаза" на трассе М-12

На пассажирском сиденье сидел вице-премьер Марат Хуснуллин

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин воспользовался ремнями безопасности во время поездки за рулем "Камаза" по трассе М-12 "Восток" под Казанью. Видеокадры из кабины грузовика распространила пресс-служба Кремля.

На пассажирском сиденье в "Камазе" сидел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Когда Путин открыл водительскую дверь и стал подниматься в кабину, зампред правительства шутливо сказал, протягивая руку: "Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 "Восток" подбросите?" "Да", - протянул президент руку в ответ и поудобнее устроился в кресле водителя.

"Она уже включена что ли?" - спросил он Хуснуллина, бросив беглый взгляд на приборную панель. "Все включено", - ответил тот.

По дороге президент и премьер непринужденно беседовали. "Как дела, Марат?" - поинтересовался у своего пассажира Путин. "Дела - мечта сбылась!" - ответил тот, пояснив, что, когда в 90-е годы ездил на "Камазе" по всей стране, мечтал проехать по хорошей дороге на хорошей машине. "А о том, чтобы с президентом [съездить] даже не мечтал", - шутливо добавил он. "И вот пошло", - подыграл Хуснуллину Путин. "Это то, что запоминается на всю жизнь. Спасибо вам, Владимир Владимирович", - добавил вице-премьер. "Спасибо за дороги", - ответил любезностью на любезность Путин.

Продвигаясь по дороге, президент живо интересовался, как проложена трасса, как устроены развязки. Хуснуллин по ходу движения как бывалый экскурсовод обращал внимание главы государства на благоустройство, предусмотренное вдоль автодороги, на то, какие поселки они проезжают мимо. "Этого ничего три-четыре года назад не было", - сказал зампред правительства. "Ну конечно! Дорога появилась, сразу удобно стало. Если выезды есть, то чего уж!" - согласился Путин.

Перед этим российский лидер посетил многофункциональную зону на М-12.

После двухдневной поездки в Татарстан, в ходе которой Путин, в частности, принял участие в открытии Игр будущего и совершил полет за штурвалом стратегического ракетоносца Ту-160М, Путин вечером в четверг прилетел в Чувашию.