Путин в Чувашии пообщался с местными жителями

Президент России прилетел в Чебоксары из Татарстана

ЧЕБОКСАРЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, посетив одно из сел Чувашии, пообщался с местными жителями. Кадры общения опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Встретившие главу государства люди желали президенту здоровья, благодарили его за приезд, громко кричали "спасибо" и "ура". Как рассказала одна из женщин, присутствовавших на встрече, Путина "ждали даже дети".

"Спасибо вам большое", - ответил президент. Он пожал руки присутствующим и кратко переговорил с мальчиком, который также ждал главу государства. "Как тебя зовут? Ты замерз совсем", - с улыбкой отметил президент, пожимая руку ребенку.

Ранее сегодня глава государства прилетел в Чебоксары из Татарстана, где у него были два насыщенных рабочих дня. В Татарстане Путин совершил полет на бомбардировщике Ту-160М, принял участие в церемонии открытия Игр будущего, а также вместе с главой региона Рустамом Миннихановым по ВКС открыл социальные объекты.