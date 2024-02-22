Путин опробовал телемедицинские консультации в сельском фельдшерском пункте

Прием вела участковый врач-терапевт, которая работает в центральной районной больнице в 2 км от ФАП в селе Чувашии

ЦИВИЛЬСК /Чувашская Республика/, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на себе проверил, как проводятся телемедицинские консультации в российских медучреждениях.

Протестировать такую систему ему предложили в фельдшерско-акушерском пункте в одном из сел Чувашии. Глава государства согласился и встал перед монитором, чтобы пообщаться с доктором.

По ту сторону экрана оказалась участковый врач-терапевт, которая работает в центральной районной больнице в 2 км от ФАП. "Здравствуйте, Анна Владимировна, примите, пожалуйста, заявку на проведение телемедицинской консультации", - вежливо обратились к ней коллеги.

Пройдя процедуру, Путин поинтересовался у врача, много ли таких консультаций приходится выполнять. Терапевт ответила, что только с этим ФАП она связывается пять-шесть раз в день.

"То есть при необходимости фельдшер здесь практически в любую секунду может с вами связаться?" - уточнил президент. Положительным ответом он остался доволен. "Здорово!" - оценил глава государства.