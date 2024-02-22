Путин восхитился преображением Казани

Вице-премьер Марат Хуснуллин поспешил заверить, что так происходит не только в Казани

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время поездки за рулем "Камаза" по трассе М-12 "Восток" поделился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным своими впечатлениями от темпов развития города.

"Вы видели вокруг Казани какая стройка?" - поинтересовался Хуснуллин. "Да, конечно! Мы вчера и на вертолете летали, да и сейчас тоже [видно], - сказал Путин, широким жестом обведя тот пейзаж, который открывался ему через лобовое стекло. "Смотришь на город, город преображается, конечно. Так приятно вообще! Супер! Мне так нравится", - признался президент.

Хуснуллин поспешил заверить, что так происходит не только в Казани, а всюду "куда сейчас ни поедешь, везде так". Вице-премьер пояснил, что как только появляются дороги, люди хотят строить жилье.