В Чехии фермеры задействовали 3 тыс. тракторов в протестах против аграрной политики ЕС

По данным полиции, из-за передвижения колонн сельхозтехники было ограничено движение по нескольким автодорогам

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Чешские фермеры завершили однодневный протест против аграрной политики Евросоюза, в ходе которого вывели на автодороги страны около 3 тыс. тракторов и другой сельхозтехники. Об этом сообщили организаторы акции - Аграрная палата республики, Союз земледельцев, Чешскоморавский союз предпринимателей в области сельского хозяйства, Объединение молодых аграриев и Ассоциация частного земледелия.

Протест чешских фермеров, согласно информации организаторов, носил символический характер. 22 февраля они присоединились к подобным акциям, прошедшим в других странах ЕС.

Между тем, согласно данным полиции, из-за передвижения колонн сельхозтехники было ограничено движение по нескольким автодорогам. Наибольшие трудности наблюдались близ автомобильных КПП на наземных границах республики со Словакией, Польшей и Германией. Там чешские фермеры встретились с коллегами из этих стран, также проводившими протесты. Аграрии на некоторое время полностью перекрыли движение автотранспорта на чешско-словацкой границе у КПП близ города Годонин (юго-восток республики).

Фермеры требовали отказа от зеленого курса ЕС, предусматривающего достижение климатической нейтральности странами сообщества к 2050 году. Такая направленность политики организации приведет, как утверждали демонстранты, к ликвидации сельского хозяйства в Европе. Они протестовали также против бюрократии в отрасли, высоких цен на энергию для аграриев и ограничений на использование удобрений.

Министр сельского хозяйства Чехии Марк Выборный выразил понимание обеспокоенности фермеров. Власти республики, по его словам, сделают все возможное, чтобы улучшить условия работы и жизни на селе.

"И мне не нравится избыточная бюрократия или некоторые нереальные требования к нашим аграриям со стороны ЕС. Я борюсь за то, чтобы этого не было", - написал министр на своей странице в социальной сети Х. Он особо подчеркнул, что протесты чешских фермеров прошли в спокойной атмосфере.