В Госдуму внесли законопроект о штрафах для водителей СИМ за нарушения ПДД

Вступление в силу предлагаемых изменений предусматривается с 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московская городская дума внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за нарушение правил дорожного движения лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокаты и гироскутеры. Документ размещен в думской базе данных без отзыва правительства РФ, который является обязательным для рассмотрения поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Новыми положениями предлагается дополнить статью 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). По ним штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей может быть введен за оставление лицом, использующим для передвижения средство индивидуальной мобильности места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Штраф в размере 30 тыс. рублей предлагается ввести за употребление водителем СИМ алкогольных напитков, наркотических и психотропных веществ после аварии с его участием. Также на таких водителей предлагается распространить действующую норму о штрафе в 1 тыс. рублей за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Кроме того, упоминание водителей СИМ предлагается включить в статью 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). На них, согласно законопроекту, может быть распространен действующий штраф в 800 рублей при нарушении ПДД и штраф до 1,5 тыс. рублей за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Также предлагается ввести штраф до 1,5 тыс. рублей за передачу управления средством индивидуальной мобильности лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Водителей СИМ предлагается штрафовать за нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Речь идет о действующей статье 12.30 КоАП РФ. В ней за создание помех предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей и штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей за нарушение повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Вступление в силу предлагаемых изменений предусматривается с 1 апреля 2024 года. В пояснительной записке указано, что корреспондирующие изменения потребуется внести в Правила дорожного движения.