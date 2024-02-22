Путин заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения будет продолжаться

Президент России отметил, что финансирование предусмотрено на 2024 и 2025 годы

ЦИВИЛЬСК /Чувашская Республика/, 22 февраля. /ТАСС/. Россия будет продолжать программу модернизации первичного звена здравоохранения, заверил президент РФ Владимир Путин.

Речь об этом зашла во время посещения им фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в одном из сел Чувашии. Это медучреждение открыто в декабре 2023 года взамен прежнего, ветхого. Медики поблагодарили главу государства за создание условий для комфортной работы.

"Это мы еще не все сделали. У нас 4 млрд предусмотрено, по-моему, на эту работу в целом. Мы будем продолжать обязательно. И на 2024-й, и на 2025 год у нас все финансирование предусмотрено", - отреагировал Путин. "Вам спасибо за вашу работу", - добавил он.

ФАП построен в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ" за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Цена контракта на строительство - около 7 млн рублей.