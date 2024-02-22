Путин "подвез" Хуснуллина на "Камазе" по М-12, шутливо уточнив, есть ли у него деньги

По дороге президент и вице-премьер непринужденно беседовали

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин "подвез" вице-премьера Марата Хуснуллина на "Камазе" по трассе М-12 "Восток". Но прежде чем пуститься в дорогу, глава государства шутливо спросил, есть ли у его попутчика деньги.

Видеокадры из кабины грузовика распространила пресс-служба Кремля.

Когда Путин открыл водительскую дверь и стал подниматься в кабину, зампред правительства уже поджидал его внутри и шутливо сказал, протягивая руку: "Владимир Владимирович, здравствуйте! До трассы М-12 "Восток" подбросите?" "Да!" - с готовностью согласился Путин, протягивая руку для рукопожатия и бросив дружеское приветствие: "Здорово!" "А деньги есть?" - полушутя решил удостовериться глава государства, поудобнее устраиваясь в кресле водителя и пристегивая ремень безопасности. "Есть", - заверил вице-премьер, улыбаясь.

"Она уже включена, что ли?" - спросил Путин Хуснуллина, бросив взгляд на приборную панель. "Все включено", - ответил тот.

По дороге президент и вице-премьер непринужденно беседовали. "Как дела, Марат?" - поинтересовался у своего пассажира Путин. "Дела - мечта сбылась!" - ответил тот, пояснив, что когда в 90-е годы ездил на "Камазе" по всей стране, мечтал проехать по хорошей дороге на хорошей машине. "А о том, чтобы с президентом [съездить], даже не мечтал", - шутливо добавил он. "И вот пошло", - подыграл Хуснуллину Путин. "Это то, что запоминается на всю жизнь. Спасибо вам, Владимир Владимирович", - добавил вице-премьер. "Спасибо за дороги", - ответил любезностью на любезность Путин.

Продвигаясь по дороге, президент интересовался, как проложена трасса, как устроены развязки. Хуснуллин по ходу движения, как бывалый экскурсовод, обращал внимание главы государства на благоустройство, предусмотренное вдоль автодороги, на то, какие поселки они проезжают мимо. "Этого ничего три-четыре года назад не было", - сказал зампред правительства. "Ну конечно! Дорога появилась, сразу удобно стало. Если выезды есть, то чего уж!" - согласился Путин.

О трассе М-12 "Восток"

Федеральная скоростная трасса М-12 "Восток" Москва - Казань - Екатеринбург - Тюмень - это один из самых масштабных дорожных проектов страны. В декабре прошлого года Путин дал старт движению по всему участку магистрали от Москвы до Казани протяженностью 810 км. С открытием дороги до Казани реализация проекта не закончилась. Как отмечается в материалах Кремля, уже в конце этого года трасса будет продлена до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. Помимо современного дорожного полотна, на маршруте возведено более 320 искусственных сооружений, в частности, самый протяженный в составе М-12 мост через Волгу (3,4 км).

Строительство М-12 позволяет создать десятки тысяч рабочих мест. Ожидаемый общий эффект на ВВП за 20 лет составляет около 1,8 трлн рублей, при этом прямой бюджетный эффект (в первую очередь поступления в виде налогов и сборов) - порядка 336 млрд рублей.

Современная скоростная дорога позволяет менее чем за сутки доехать от Москвы до Екатеринбурга. Расчетное время в пути без учета остановок на отдых сократится с 35 до 17 часов. М-12 "Восток" станет основой скоростного транспортного маршрута "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока длиной 12 тыс. км.

Трасса обеспечит скоростную связь столицы с другими городами, а также даст возможность быстрой доставки грузов в восточном направлении, в том числе на экспортных направлениях - в страны Средней Азии и Китай.