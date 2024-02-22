Арахамия признал, что украинское общество не хочет мобилизации

Руководитель фракции партии "Слуга народа" заявил, что некоторые бригады ВСУ укомплектованы всего на 40%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Руководитель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия признал, что граждане страны не хотят мобилизации, хотя в армии существует необходимость в этом.

"Есть большой вызов. С одной стороны, общество не хочет мобилизации. С другой, армия требует мобилизации", - сказал он в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук, трансляция велась на YouTube-канале.

Арахамия утверждает, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) некоторые бригады укомплектованы всего на 40%. Он назвал популистскими лозунги об отмене мобилизации. "Можно доиграться до того, что комплектация будет 20%", - возмутился депутат.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.