Минпросвещения: увеличение количества уроков истории не создаст дополнительной нагрузки

За счет этих изменений педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся, отметили в министерстве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Увеличение количества уроков истории для 5-8-х классов не создаст дополнительной нагрузки на школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее ведомство разработало проект приказа, которым предлагается увеличить число уроков истории для 5-8-х классов с двух до трех в неделю.

"За счет данных изменений педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся, расширяя в знаниях связь истории и родного края, истории и культуры. Подчеркнем, что нагрузка на школьников при этом не увеличится", - говорится в сообщении.