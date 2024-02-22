Сейм Польши разрешил продажу средства экстренной контрацепции

Согласно документу, препарат улипристала ацетат будет отпускаться без рецепта лицам, достигшим 15-летнего возраста

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял поправку к закону о фармацевтике, которая разрешает продажу без рецепта одного из гормональных контрацептивов. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее информации, за поправку проголосовали 224 депутата, против - 196, один парламентарий воздержался. Согласно принятому решению, препарат улипристала ацетат, являющийся средством экстренной контрацепции, будет отпускаться без рецепта лицам, достигшим 15-летнего возраста.

С июля 2017 года средства экстренной контрацепции в Польше продавались исключительно по рецепту.

22 октября 2020 года Конституционным судом было принято решение о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. Этот вердикт вызвал в стране массовую волну протестов с требованиями отставки правительства, сформированного из членов партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.