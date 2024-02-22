В США произошел сбой в работе оператора связи AT&T

По данным сервиса Downdetector 51% абонентов, сообщивших о неполадках, столкнулись с проблемами в работе мобильной связи

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Крупный сбой произошел в работе одного из крупнейших операторов связи США AT&T. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, 51% абонентов AT&T, сообщивших о неполадках, столкнулись с проблемами в работе мобильной связи, 40% пожаловались на отсутствие сигнала и 9% ограничены в использовании мобильного интернета.

Как передает агентство Reuters, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США совместно с AT&T и Федеральной комиссией по связи расследует причины массового сбоя.