Путин заявил, что сохранение памяти о героях СВО объединяет все российское общество

Говоря о помощи военнослужащим и их семьям, президент России отметил важность для солдат знания о том, что о них помнят

ЧЕБОКСАРЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти о героях специальной военной операции. Глава государства провел встречу с главой Чувашии Олегом Николаевым.

Губернатор подробно доложил о поддержке бойцов и сохранении памяти о героях. Николаев поделился, что школе, в которой учится его дочь, ранее было присвоено имя погибшего в ходе спецоперации Героя России. "[Такие вещи] объединяют все общество", - прокомментировал Путин.

Говоря же о помощи военнослужащим и их семьям, президент отметил: "Ребята должны знать, что о них помнят".