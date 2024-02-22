Министр просвещения России сообщил, что в ведомстве проанализировали ситуацию по всей стране

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Согласно предварительным данным, 150 школ необходимо построить в регионах РФ. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов во время совещания по развитию Чувашии, которое прошло под руководством президента России Владимира Путина.

"Мы, Владимир Владимирович, полностью проанализировали ситуацию по всей стране, взвесили. Предварительно, реальная потребность оценивается в 150 школ, 2 школы в Чувашии в число это входят. По сути, речь идет о точечной достройке школ по стране", - сказал Кравцов.

Он добавил, что в рамках реализации нацпроекта "Образование" с 2018 года в Чувашии введено в эксплуатацию шесть новых школ.