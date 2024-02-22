МИД России сообщил о росте стоимости получения загранпаспорта РФ в загранучреждениях

Теперь она на $5-10 выше, рассказали в консульском департаменте внешнеполитического ведомства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Консульский департамент МИД РФ сообщил о повышении стоимости получения заграничного паспорта для граждан РФ за рубежом на $5-10. Соответствующие нововведения предусмотрены постановлением правительства РФ об обновленных ставках консульских сборов, говорится в сообщении консульского департамента.

"Скорректированы в сторону увеличения ставки сборов за совершение ряда консульских действий", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале. Уточняется, что "корректировка в отношении наиболее востребованной услуги у граждан РФ - получения загранпаспорта - минимальна и составляет $5-10". В консульском департаменте это объяснили тем, что "покупательная способность доллара снизилась вследствие инфляции более чем на 30%".

В МИД также привели некоторые другие нововведения. Так, вводится дифференцированный сбор за истребование документов с апостилем - $80 и без апостиля - $40."Закреплен единообразный подход к вопросу взимания платы за выдачу справок по обращениям граждан для подтверждения тех или иных юридически значимых фактов, - уточнили в департаменте. - Консульский сбор за выдачу справки на русском языке составит $10, на английском - $20".

Кроме того, установлена пограничная тарификация при взимании в консульском учреждении платы за свидетельствование верности копий документов, а также выписок из документов аналогично тому, как уплачиваются сборы за соответствующие действия российских нотариусов.

Как уточнили в консульском департаменте, "документ направлен на устранение пробелов в правовом регулировании, а также на унификацию подходов к взиманию сборов при совершении отдельных юридически значимых действий консульскими должностными лицами с аналогичной практикой, существующей на территории РФ".