Глава Чувашии представил Путину книгу-альбом о поддержке участников СВО

В издании рассказывается о проектах, реализованных Союзом женщин региона, отметил Олег Николаев

ЧЕБОКСАРЫ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев представил книгу-альбом "Чувашия. Все для победы!" президенту России Владимиру Путину в завершение рабочей поездки главы государства в республику.

"В этом фотоальбоме представлены те проекты, которые реализовали наши женщины - это Союз женщин Чувашии - за эти годы в рамках поддержки специальной военной операции, - сказал Николаев, уточнив, что выполняет поручение женщин региона. - Они даже написали вот здесь вот такое письмо вам, вложили вот такой вышитый ручной платочек. Если вы прочитаете, посмотрите".

"Конечно, прочитаю. <...> Спасибо большое", - ответил президент.

Николаев по итогам встречи с главой государства процитировал письмо женщин Чувашии в своем Telegram-канале. "Мы, женщины, несем в себе гены прабабушек и бабушек, которые вынесли на своих плечах тяготы и лишения суровой Великой Отечественной войны. Мы сегодня, как и они в свое время, ждем с фронта мужей, сыновей, братьев, вносим свою лепту в скорейшую победу. <…> Владимир Владимирович, знайте, женщины Чувашии всецело поддерживают вас. Молимся за вас, за Россию и за наших мужчин", - привел глава республики текст письма.

В книге собрана информация об уроженцах республики - героях специальной военной операции, мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей, работе по лечению и реабилитации военных. Также рассказывается об общественных акциях гуманитарной помощи фронту, деятельности филиала Госфонда "Защитники Отечества" по Чувашии, регионального отделения Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Фотоальбом включает информацию о восстановлении инфраструктуры Бердянского района Запорожской области, Донецкой Народной Республики.