В Москве открывается второй фестиваль "RT.Док: Время героев"

В программу вошли 27 фильмов об участниках специальной военной операции

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Второй Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет с 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве. В программу вошли 27 фильмов об участниках специальной военной операции (СВО).

Фестиваль откроется 23 февраля премьерой новой картины автора-документалиста RT Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога". Ранее его фильм "Военкоры-2: птичник и Оля-молодец", который посвящен работе российских военкоров Андрея Филатова и Ольги Курлаевой на передовой, стал фильмом открытия фестиваля "RT.Док: Время героев" в Краснодаре. Первый фильм "Военкоры", героями которого стали Евгений Поддубный, Мурад Газдиев, Георгий Медведев и Павел Кукушкин, вышел в 2022 году. Авторами стали Артем Сомов и Руслан Гусаров.

Гостей фестиваля также ждет премьера автора-документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева "Фронтовые заметки американского офицера", а военный корреспондент Семен Пегов представит новую работу "Горловский спецназ ЖКХ". Работу современной артиллерии покажут Ольга Кирий и Михаил Буров в премьерной картине "Боги войны". Кроме того, гостей фестиваля ждет премьера фильма Андрея Гимбатова и Михаила Харитонина "Отряд "Бессмертный Сталинград" о добровольческом отряде из Волгограда.

Также в программу смотра вошли документальные фильмы "Театр на линии фронта" (ВГТРК), "Донбасс. Дети на продажу" и "Всегда на страже" (Первый канал), "24/02" (телеканал "Спас"), "Неравнодушные" (телеканал "360"), "Спецпроект: в городе "миллиона роз" ("Москва-24"), "Ты нужен" (ИД "Комсомольская правда").

Состоятся и мероприятия деловой программы: встречи с создателями и героями картин, дискуссии и круглые столы. Во второй день фестиваля гостей также ждет музыкально-поэтическая программа. Запланировано выступление поэта Анны Ревякиной и саксофониста Сергея Летова, актрисы и общественного деятеля Яны Поплавской и поэта Анны Долгаревой. Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр с акустической программой.

Впервые при поддержке Россотрудничества фестиваль одновременно пройдет на нескольких площадках по всему миру. Показы документальных картин состоятся в Русских домах в 14 странах, в том числе в Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане.

О фестивале

Организаторы фестиваля "RT.Док: Время героев" - дирекция документального вещания RT. Впервые показы состоялись в Москве в годовщину начала специальной военной операции. Высокий зрительский интерес подтолкнул организаторов к идее расширить проект: мероприятия фестиваля уже прошли в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.