Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент РФ отметил, что этот праздник - один из самых почитаемых в стране

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества.

"Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал он в видеообращении.

Путин отметил, что этот праздник - один из самых почитаемых в России. "Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы и безопасность граждан, суверенитет и независимость России", - указал глава государства.

Преданность Родине

Президент отметил, что Россия гордится своими армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

"Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью. А преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями", - подчеркнул глава государства.

Путин заверил защитников Отечества, что все граждане России верят в их в силу и надежность, знают, что они всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности государства.

"Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И, конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, кто является для вас надежной опорой в жизни и на службе. С праздником вас!" - заключил президент.