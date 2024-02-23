Путин: РФ всегда будет помнить, что советский народ отстоял свободу страны и мира

Президент России поблагодарил ветеранов за их подвиг

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия никогда не забудет, что именно советский народ отстоял свободу страны, Европы и всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

"В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм. Достаем их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков. Говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира", - сказал глава государства.