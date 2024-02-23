Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23 и 24 февраля

Плату отменили по решению мэра Сергея Собянина

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Автомобилисты смогут бесплатно припарковаться 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах. В дни государственных праздников мы отменяем плату за уличную парковку в столице согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал Ликсутов, слова которого привела пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Отмечается, что 25 февраля парковки будут работать в режиме воскресенья - бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.