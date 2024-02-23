В РФ в 2023 году штрафы по камерам за нарушения ПДД составили рекордную за пять лет сумму

Всего было вынесено 220,9 млн постановлений на сумму около 140,9 млрд рублей, следует из статистики Госавтоинспекции

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сумма штрафов, наложенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России в 2023 году, составила почти 141 млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние пять лет. Это следует из статистики Госавтоинспекции, с которой ознакомился ТАСС.

Так, в 2023 году с помощью данных с камер было вынесено 220,9 млн постановлений на сумму почти 140,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года почти 76,5 млрд рублей. В 2022 году с помощью данных с камер было вынесено 183,5 млн постановлений на сумму почти 112,9 млрд рублей, из них оплачено на конец года 64,5 млрд рублей. В прошлом году сумма выписанных по камерам штрафов стала рекордной за последние пять лет: в 2021 году она составила 104,1 млрд рублей (160,7 тыс. постановлений), в 2020 году - 94,2 млрд рублей (145,5 тыс. постановлений), 2019 году - 82,8 млрд рублей (122,1 тыс. постановлений).

Всего сотрудники Госавтоинспекции в прошлом году наложили на водителей и автовладельцев 237,6 млн штрафов, что на 36,4 млн больше, чем в 2022 году. Сумма назначенных штрафов составила 170,2 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель позапрошлого года на 33,2 млрд рублей. На Москву приходится 41,5 млн выписанных штрафов на 31,7 млрд рублей, на Подмосковье - 39,9 млн почти на 24,4 млрд рублей. Из этих показателей по данным с камер в столице выписано почти 40,3 млн штрафов на 30 млрд рублей, в Московской области - 38,7 млн на 22,5 млрд рублей.

Глава ГИБДД Михаил Черников в июле прошлого года сообщил, что всего в России работают около 24 тыс. стационарных и более 3 тыс. передвижных комплексов фотовидеофиксации. При этом, по его мнению, является неправильным тотальное расширение системы фотовидеофиксации. Комплексы должны быть там, где участок дороги опасный, он должен предупреждать человека, что там опасно. Вместе с тем, Черников подчеркивал, что наказание за нарушения ПДД не должно стоять в основе профилактики, важно менять сознание людей.

Газета "Коммерсантъ" 20 февраля сообщила, что Генеральная прокуратура РФ анонсировала проведение совместной с Госавтоинспекцией масштабной ревизии мест установки дорожных камер по всей России для исключения использования комплексов фотовидеофиксации не по целевому назначению. Соответствующие поручения направлены региональным прокурорам.